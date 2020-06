En mann er bekreftet omkommet etter en ATV-ulykke på Iveland i Agder.

Politiet bekrefter på Twitter at en mann har omkommet i en ATV-ulykke. Politiet gjennomfører for øyeblikket undersøkelser på ulykkesstedet i skogen nord for Birketveit på Iveland. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.

Politiet fikk melding om ulykken 20.42.

