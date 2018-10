Én erkjenner skyld – tre personer fengslet for smugling med småfly

En av de tre som ble pågrepet da et småfly landet på Kjeller med 50 kilo hasj om bord, erkjenner smuglingen. Onsdag ble alle tre fengslet.

Piloten, en tysker i 40-årene og en landsmann i 20-årene sier narkotikaen som ble funnet om bord, er helt ukjent for dem, skriver Romerikes Blad. Begge peker på tredjemann som var med på flyturen, også han en tysker i 40-årene. Han erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Han er siktet for grov narkotikaforbrytelse og innførsel av narkotika til Norge, og det har han nå bekreftet at han står bak. Det står ikke noe spesifikt kvantum i siktelsen, men det ligger i forklaringen at han var klar over at det var narkotika i flyet og at han hadde som oppgave å bringe dette fra Tyskland til Norge, sier forsvarer Jørund Lægland. I tillegg til 50 kilo hasj fant politiet et stort antall piller da de aksjonerte på Kjeller flyplass ved Lillestrøm.

De to andre nektet straffskyld da de onsdag ble fremstilt for varetektsfengsling. Utfallet ble uansett det samme for alle: fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud. De to første ukene skal de sitte i full isolasjon.

Både piloten og den yngste av de siktede varsler at de vil anke fengslingen.

I tillegg til de tre mennene i flyet, er to nordmenn i 40-årene siktet i saken. De ble pågrepet i Oslo tirsdag kveld. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt de skal fremstilles for fengsling.

