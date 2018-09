En kvinne og en mann knivstukket på Slemmestad

En kvinne og en mann er skadd etter å ha blitt knivstukket på Slemmestad i Buskerud. Politiet har kontroll på gjerningsmannen, som også er skadd.

Det melder Sørøst politidistrikt på Twitter.

En kvinne og to menn ble skadd i hendelsen. Gjerningsmannen ble også skadd, opplyser politiet. Omfanget av skadene er ikke kjent, men en av de tre er fløyet til Oslo universitetssykehus, én er kjørt til sykehuset i Drammen og en er kjørt til legevakt.

– Vi jobber nå med å avklare om det er noen relasjon mellom de fornærmede og gjerningsmannen, det foretas avhør og taktisk og teknisk etterforskning, sier politiets operasjonsleder Rune Hunshamar til NTB.

Nødetatene rykket ut kort tid etter klokken 15 til Fjellveien i Slemmestad etter melding om knivstikking. Kort tid etter meldte politiet at to personer var skadd og at politiet søkte etter gjerningsmannen. Rundt 15 minutter senere kom en ny melding om at politiet hadde kontroll på gjerningsmannen.

Politiets kriminalteknikere jobber tirsdag ettermiddag på stedet og politiet ber publikum som kan ha tips i saken ta kontakt på telefon 02800.



