En person alvorlig skadet etter trafikkulykke i Oslo

Trondheimsveien er stengt i begge retninger.

Like før klokken 10 tirsdag morgen rykket politiet til Trondheimsveien etter melding om trafikkulykke.

En kvinne i 20-årene meldes som alvorlig skadet og er kjørt til sykehus for videre behandling.

- Det var en front mot front-kollisjon. Et av kjøretøyene kom over i feil kjørebane og traff møtende bil, sier operasjonsleder ved Oslopolitiet til Nettavisen.

Sjåføren i den andre bilen er ikke skadet, sier operasjonsleder.

Ulykken skjedde mellom Grorud og Stovner, og Trondheimsveien ble raskt sperret av i begge retninger.

Rundt 10.45 skriver politiet på Twitter at veien for en periode vil forbli avsperret i begge kjøreretninger mellom Grorud og Stovner. Veibanen må ryddes og rensen for oljesøl før den kan åpnes igjen.

- De holder på å rydde opp på stedet nå, så det er nok ikke lenge til veien blir åpnet, sier operasjonsleder like før klokken 11.

