En person er pågrepet i Snartemo-saken, ifølge NRK

En person er pågrepet etter at en kvinne ble funnet død og en annen hardt skadd i Snartemo i Vest-Agder i juni, ifølge NRK.

NRKs opplysninger er ikke bekreftet av politiet.

Politiet har innkalt til pressekonferanse om saken onsdag klokka 12.

Tidlig søndag morgen 2. juni ble en 28 år gammel kvinne funnet død på en øde grusvei i Snartemo i Hægebostad kommune. En annen kvinne i 20-årene fra Litauen ble funnet hardt skadd.

Politiet mener at de to kvinnene ble påkjørt, noe også en foreløpig obduksjonsrapport har vist. Den skadde kvinnen har forklart at hun ikke husker noe av hendelsen.

En rekke personer er avhørt, og politiet beslagla også flere kjøretøy i området.