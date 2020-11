En person fastklemt etter at tre falt over bil i Hokksund

Nødetatene jobber med å frigjøre en person som sitter fastklemt etter at et tre falt over en bil i Hokksund.

Personen er ved bevissthet, men ulykken framstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Marius Fosvold i Sørøst politidistrikt til NTB. Politiet fikk melding om ulykken klokken 9.52 mandag formiddag. Luftambulansen er på vei til stedet. (©NTB)