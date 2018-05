En person påkjørt av T-banen

Hendelsen har skjedd ved Nydalen T-banestasjon.

Personen er død.

Ulykken har skjedd ca 50 meter inne i tunnelen i retning mot vest.

Det er ukjent hva personen gjorde i tunnelen. Jan Rustad i Sporveien sier at det er strengt forbudt å bevege seg i tunnelen, men at det heldigvis er sjelden at dette skjer.

- Det står merket klart at det er forbudt, og a tilfeller blir konsekvent politianmeldt, sier han.

Linje 4 og 5 forbi Nydalen er åpnet igjen i begge retninger, men trafikken er forsinket. Vestlig spor er stengt, og tog i begge retninger bruker østgående spor.

