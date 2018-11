En person som har fått påvist smitteoverførende tuberkulosesykdom i Bergen, er innlagt på isolat på Haukeland universitetssjukehus.

Personen er antakelig blitt smittet i utlandet, opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

Smittevernkontoret har ifølge kommunen gjennomført en kartlegging av personer som har hatt kontakt med den smittede personen, og disse blir fulgt opp etter nasjonale retningslinjer. I tillegg er det iverksatt undersøkelser i miljøer som er spesielt utsatt for smitte, deriblant et kommunalt sykehjem.

– Vi har gjennomført en omfattende kartlegging og er nå i gang med å kontakte personer som kan ha vært utsatt for smitterisiko. De får nødvendig informasjon og innkalling til undersøkelse på Smittevernkontoret, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese.

Øystese understreker at tuberkulose er en lite smittsom sykdom, noe som gjør at man sjelden ser smitte ut over husstandsmedlemmer.

