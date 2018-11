En person til sykehus etter kollisjon

Én person er kjørt til sykehus, og to andre til legevakt, etter en kollisjon på RV 36 i Gvarv, torsdag formiddag. Veien var stengt i begge retninger.

Ved 10.15-tiden, torsdag formiddag, meldte politiet at alle nødetater hadde rykket ut til en trafikkulykke på Gvarvvegen mellom Gvarv og Bø på RV36, melder Telemarksavisa.

Politiet melder at to biler er involvert.

Ulykken har skjedd ved Storkås, rett ved industriparken på Brenna, midt mellom Bø og Gvarv.

Veien ble stengt i begge retninger, men klokken 11 melder TAs journalist på stedet at trafikken flyter som normalt igjen.

Hendelsesforløpet bak ulykken er foreløpig ikke kjent, men ifølge TAs journalist på stedet kan det se ut som om det er snakk om en frontkollisjon. Begge bilene har fått store materielle skader i front.

Politiets operasjonsleder melder på Twitter at to personer ble kjørt til legevakt for en sjekk. En tredje person ble kjørt til sykehus med smerter i magen

#Gvarv #Gvarvvegen Melding om trafikkulykke på RV36. Nødetatene er på stedet. 2 biler involvert. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 22. november 2018

