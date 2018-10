Én savnet og én funnet livløs etter sjarkulykke i Årsvågen i Rogaland

Det pågår en stor leteaksjon etter en hummerfisker som er meldt savnet i Årsvågen i Rogaland. En annen person er funnet livløs i det samme området.

Like etter klokka 11 fikk hovedredningssentralen Sør-Norge melding om at en sjark med to personer om bord var savnet sør for Vestre Boken.

– De to drev med hummerfiske, og det er antatt at de dro ut lørdag morgen, men det har ikke vært kontakt med dem siden fredag, opplyser redningsleder Owe Frøland til NTB.

Han forteller at det er funnet en livløs person, og at det søkes etter én person.

– Det er funnet vrakgods og en flåte. Alle nødetater er varslet. En redningsskøyte fra Haugesund er på vei, det samme er en losbåt, en ambulansebåt fra Ryfylke. I tillegg leter noen mindre sivile båter mellom holmer og skjær, sier Frøland.

Et redningshelikopter er også på stedet.

