En til sykehus etter båtbrann ved Fredrikstad

Politiet meldte om brannen klokken 16.17. Meldingen gikk ut på at det hadde tatt fyr i en daycruiser på om lag 18 fot. – En person er hentet opp av vannet med redningshelikopter, og fløyet til Sykehuset Østfold. Der kommer vi til å ta en prat med vedkommende for å få klarhet i hva som har skjedd. Båten ligger godt nede i vannet med en del brannskader, og blir nå forsøkt berget av redningsskøyta, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB. Statens havarikommisjon vil bli orientert, og politiet skal forsøke å finne ut hva som var årsaken til båtbrannen. Tilstanden på den skadde personen er foreløpig ukjent. (©NTB)