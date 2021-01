Enda en person funnet død i skredet i Gjerdrum

Enda en person ble funnet død i skredet i Gjerdrum søndag ettermiddag. Dermed er i alt sju personer bekreftet omkommet.

Personen ble funnet klokken 17.27 søndag.

– Personen ble bekreftet død på stedet. Vedkommende ble funnet etter godt samarbeid mellom politiets etterretning, politiets hunder og usar-mannskaper, sa politiets innsatsleder Bjørn Christian Willersrud på en pressebrifing i 19-tiden søndag.

Han forteller at den siste omkomne ble funnet et godt stykke inne i skredet, og at det ikke er lang avstand mellom noen av funnene.

Tre personer har fortsatt status som savnet etter leirskredet som gikk i Gjerdrum natt til 30. desember.

– Det er meget krevende å jobbe i rasområdet. Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende og fortsetter å søke utover kvelden og natta, sa Willersrud.

