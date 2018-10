Enda flere varmerekorder i Trøndelag

Gradestokken bikket 20 to steder i Trøndelag lørdag ettermiddag. Så varmt har det aldri vært i landsdelen så seint på høsten, melder Adresseavisen.

Med 20,5 grader på Værnes og 20,2 grader på Kvithamar var begge målestasjonene i Stjørdal bare henholdsvis 0,4 og 0,2 grader fra varmerekordene for oktober satt i 1995 og 2005, ifølge avisa.

Selv om ikke oktober-rekordene ble slått, var det varmere enn det noen gang tidligere er målt så sent i måneden. Ytterligere seks målestasjoner har målt mellom 19 og 20 grader.

Skjetlein i Trondheim er tredje varmest med 19,8 grader, den høyeste temperaturen som noen gang er registrert der på denne tida.

Søndag er det varslet 21 grader i Trondheim.

Bergen-rekord

Torsdag slo Bergen rekorden for oktobervarme i Hordaland på 23,8 grader og oppjusterte med 0,7 grader.

Også i Nordland lå temperaturene godt opp mot 20 grader fredag.

Det er ventet store nedbørsmengder flere steder i landet i helgen, og det blir spesielt vått langs kysten på Vestlandet. Meteorologene har derfor sendt ut farevarsel på gult nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Vi kom ikke opp i 20 grader i #Nordland i dag, men sommerlig temperatur ble det. 3 på topp der ble Brønnøysund med 18,3 grader, Lurøy med 16,3 og Sandnessjøen med 16,0 grader.

Vind

Det er samtidig også ventet perioder med sterk vind på Vestlandet og i fjellområdene i Sør-Norge. Det vil trolig også bli mye vind lørdag på Svalbard. Meteorologene anbefaler derfor at man bruker vindtett tøy dersom man befinner seg i de mest vindfulle områdene og skal ut.

Bedre vær blir det på Østlandet. Til tross for ganske grått og kjedelig vær, er det meldt opphold, skyet eller delvis skyet, og temperaturer over 15 grader. Skyene vil ligge lavt. Det vil derfor være utrygt for lokal tåke flere steder.

