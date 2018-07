Endelig kom regnet i vest – og kraftig tordenvær i Trøndelag

Rekordsommeren fortsetter, men tirsdag ble et kjærkomment avbrekk fra solskinnet. Stadlandet fikk mest regn, mens i Trondheim kom det meste på to timer.

– Det har vært en del nedbør på Vestlandet mer eller mindre hele tirsdag, i alle fall i Hordaland og Sogn og Fjordane. I Trøndelag fikk vi en del kraftige byger i ettermiddag, fastslår statsmeteorolog Ingmar Vikane ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Målestasjonen Voll i Trondheim har målt 25,6 millimeter, så det har nok vært en skikkelig fulltreffer. Det meste av nedbøren kom mellom klokken 13 og 15. Alle de andre målestasjonene i Trøndelag har lave verdier, sier Vikane.

Også tirsdag kveld dannet det seg noen skikkelige skyformasjoner nord i Trøndelag, noe som førte til skikkelig buldring og mange lynnedslag i Namdal. Lynet slo ned i to boliger i Overhalla, men det ble ikke meldt om personskader.

Våtest på Stad

Rogaland var på forhånd ventet å få mest regn tirsdag, men dette varselet slo ikke helt til. Av alle målestasjonene i fylket var det Utsira som fikk mest – 10,5 millimeter i løpet av de tolv timene fra klokken 8 til 20. Vats i Vindafjord målte 8,2, og resten lå stort sett på 5 millimeter og under.

I Hordaland regnet det langt tettere. Gullfjellet målestasjon på 345 meters høyde i Bergen måler ofte mye nedbør, og tirsdag ble det målt 25,4 millimeter her. Florida i sentrum av byen hadde 14,1 millimeter, mens Kvamskogen målestasjon noterte 8,6.

I Sogn og Fjordane var det flere stasjoner som målte over 20 millimeter, og mest nedbør i vest tirsdag fikk Stadlandet med 26,9 millimeter. Takle målestasjon i Gulen målte 20,8 millimeter og Svelgen i Bremanger 12,7. De indre strøkene i fylket fikk lite eller ingen nedbør. I Møre og Romsdal kom målestasjonen Åkerneset i Stranda på topp med 9,2 millimeter nedbør i løpet av tirsdagen.

Mer regn onsdag

Også gjennom onsdagsnatten og utover dagen vil det regne på Vestlandet. Det meste gir seg imidlertid ganske tidlig i kyststrøkene, men i indre strøk og i Trøndelag kan regntunge skyer henge litt igjen utover ettermiddagen. Deretter titter sola fram igjen.

– Det blir tørrere dager igjen fram mot helgen, og både torsdag og fredag blir det stort sett oppholdsvær og en god del sol, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Yr.

Tirsdagens og onsdagens regnskyll får foreløpig ingen konsekvenser for skogbrannfaren, som på Vestlandet sør for Stad fremdeles regnes som stor.

Våt helg på Østlandet

Onsdag og torsdag kommer regnværet til Nord-Norge, og særlig Finnmark vil få mye regnvær onsdag.

Først til helgen får Østlandet sin del i form av hyppige byger, men med svært varme og tørre dager både i dagene før og etter. Fredag er det meldt 32 grader mange steder, og spørsmålet er da om nye varmerekorder vil ryke.

Riktig like varmt ser det ikke ut til å bli i Nord-Norge, men mot helgen kan man i alle våre tre nordligste fylker regne med at gradestokken kryper godt opp på 20-tallet når et høytrykk kommer sigende.

