Endrer loven for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester

Regjeringen åpner for å fravike plan- og bygningsloven slik at eksisterende bygg midlertidig kan omgjøres til helse- og omsorgsbygg.

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som skal bidra til at kommunene og helsemyndighetene får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt, skriver regjeringen på sine nettsider.

Her gjøres det unntak fra krav om søknad for tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester.

– Flere kommuner har allerede mange smittede og ansatte som er i karantene. Vi må derfor gjøre det vi kan for å hjelpe kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Han sier tiltaket bidrar til å forenkle regelverket slik at en kommune som for eksempel har behov for å bruke en idrettshall til å oppbevare medisinsk materiell eller til å etablere en legevakt, kan gjøre det på en effektiv og rask måte.

Det er i forskriften også gjort unntak fra en rekke byggtekniske krav, men krav til forsvarlig sikkerhet ligger fast. Forskriften trer i kraft straks og gjelder ut året.

