Endring i reiseråd for områder i Norden

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til sykehusdistriktet Vasa i Finland, Åland og Færøyene.

Områdene går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dette er på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen, skriver regjeringen på sine nettsider.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 21. desember. Reisende fra disse områdene som kommer da, blir ilagt ti dagers karantene.

Reiserådet gjelder i utgangspunktet fram til 15. januar.

For Norden for øvrig og EU/EØS/Schengen blir det ingen endringer. Her kan du se FHIs oversikt.

