Endringer i reiserådet for områder i Finland

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til distriktene Östra Savolax, Lappland og Länsi-Pohja i Finland.

Alle reisende fra disse områdene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag 7. november, blir ilagt ti dagers karantene.

I en pressemelding opplyser UD at endringene skjer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at disse tre områdene går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

