Enebakk kommune går rett til risikonivå 5 og innfører nye tiltak i påvente av at regjeringen får på plass regionale tiltak i nabokommunene til Nordre Follo.

– På grunn av utbrudd med mutert koronavirus i Nordre Follo kommune, og Enebakks tette tilknytning til Nordre Follo, vil vi med umiddelbar virkning gå over til risikonivå 5, opplyser kommunen på sine nettsider.

Det innebærer blant annet at innbyggerne blir bedt om å unngå besøk i private hjem, det blir forbud mot private sammenkomster på offentlig sted og mot arrangementer, mens serveringsstedene stenges med unntak av take away.

Treningssentre, svømmehaller og underholdningstilbud stenger, mens all breddeidrett og fritidsaktivitet stopper opp, også for barn.

Kommunen har vedtatt at samfunnskritisk personell kan møte på jobb i Nordre Follo.

Smittevernlegen i kommunen, Lars-Erik Fikke, sier til VG at de venter på svar på 16–17 prøver hvor det er mistanke om mutert koronavirus.

(©NTB)

