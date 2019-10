Enebolig i full fyr i Hvittingfoss, nabohus evakuert

En enebolig i Hvittingfoss i Buskerud sto i brann torsdag kveld. Det var fare for spredning, og politiet evakuerte nabohus.

– En kvinne er registrert på adressen. Vi har ikke kommet i kontakt med henne, og vet foreløpig ikke om hun var inne i huset eller ei, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt til NTB.

Klokken 21.16 skriver politiet på Twitter at det ikke er bosatt noen i boligen for tiden, men at eieren er varslet og på vei. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Politiet evakuerte nabohus i Sentrumsveien og arbeidet med å hindre at ilden spredde seg.

– Det brenner godt, men vi har mest sannsynlig hindret spredningsfare, sa operasjonslederen i 20.45-tiden.

Politiet fikk melding om brannen klokka 20.08 torsdag. 20 minutter senere var brannvesenet i full gang med å slukke flammene.

(©NTB)