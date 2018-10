Enebolig i full fyr på Kråkerøy – brannvesenet har kontroll

Brannvesenet sørger for kontrollert nedbrenning av en enebolig på Huth Platå på Kråkerøy i Østfold søndag morgen.

Øst politidistrikt meldte om brannen på Twitter klokka 6.09 søndag morgen, etter melding fra vitner som litt før klokka seks hadde observert røyk og flammer i huset.

– Vi sendte alle nødetater til stedet, for dette er midt i et boligområde. Nå pøses det på med vann for å få kontroll og slukket dette, arbeidet pågår for fullt, sier operasjonsleder Terje Marstad til NTB.

Ytterligere to eneboliger med åtte personer ble evakuert på grunn av spredningsfare. Alle personene er sjekket av lege, og ingen har skader. Litt før klokka 7 melder politiet at det er kontroll på brannen i den forstand at boligen får en kontrollert nedbrenning, og det spyles vann på nabohus for å hindre brannskader der.

– Vi har ikke kunnet ta oss inn i boligen fordi den er fullt overtent, og vi har ikke kommet i kontakt med beboerne, sier Marstad.

Politiet har fått informasjon som tyder på at beboerne i det brennende huset ikke er hjemme, men informasjonen er ikke bekreftet. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Våkne beboere i området anbefales å lukke ventiler og vinduer, siden det er mye røyk spredd i området på Kråkerøy og over til Fredrikstad sentrum.

