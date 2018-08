Enebolig og campingvogn brant ned til grunnen

Bare murene sto igjen etter boligbrann i Møre og Romsdal.

Natt til torsdag rykket politi og brannvesen ut til melding om røykutvikling fra en bolig i Stordal i Møre og Romsdal.

Klokka 03.29 var nødetatene framme på stedet.

Da var det full overtenning i boligen. Politiet hadde samtidig fått opplyst fra huseier at det ikke skulle befinne seg personer i huset.

Ved fem-tiden torsdag morgen melder politiet at brannen er under kontroll og at det ikke lenger er flammer på stedet.

- Brannvesenet må drive etterslokking. Er kun murene som er igjen. En campingvogn som sto i umiddelbar nærhet av huset brant også ned, opplyser politiet på Twitter.

Tettstedet Stordal ligger en times kjøring øst for Ålesund.

Brannen er under kontroll, er ikke flammer på stedet nå. Brannvesenet må drive etterslokking. Er kun murene som er igjen. En campingvogn som sto i umiddelbar nærhet av huset brant også ned. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 16. august 2018

Fire til sykehus etter kjedekollisjon

Ved Moholtlia i Trondheim var fire biler involvert i en kjedekollisjon i sørgående felt på E6. Politiet fikk melding om ulykken like før klokka 07. Det er trafikale problemer på stedet i morgentimene.

Fire personer er sendt til St. Olavs hospital, opplyser politiet.

- Trafikken går sakte forbi, bilberging er bestilt, melder politiet i Trondheim klokka 07.16.

Se politiets Twitter-meldinger landet rundt:

Mest sett siste uken