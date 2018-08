Enighet i lønnsoppgjøret for togansatte – ingen togstreik

Partene har kommet til enighet i årets lønnsoppgjør for togansatte. Mandagens mekling er derfor avblåst, og det er ikke lenger fare for streik fra neste uke.

– LO Stat (Norsk Jernbaneforbund) og Spekter (NSB AS og Gjøvikbanen AS) kom til enighet i årets lønnsoppgjør fredag 24. august. Den varslede meklingen neste uke og fare for streik er dermed avblåst, opplyser NSB.

(©NTB)

