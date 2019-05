Enighet mellom Unio og KS - kommunestreik avverget

Fagorganisasjonene Unio og Akademikerne ble enige med arbeidsgiversiden KS under meklingen i kommuneoppgjøret. Dermed er lærerstreiken avverget.

Unio opplyser om enigheten i en pressemelding like før klokken 22 torsdag. Meklingsfristen var satt til midnatt.

– Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg, men den har vært konstruktiv. Vi har fått en avtale om utvalgsarbeid. Vi forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det gjorde at vi kunne akseptere, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, og fortsetter:

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere.

Ifølge Unio har avtalen den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.

Mekleren: Urealistisk med løsning i statsoppgjøret innen fristen

I statsoppgjøret var det i 21-tiden fortsatt så langt fra en løsning at mekleren mener det er urealistisk at det skal komme en løsning innen fristen ved midnatt.

– Erfaringsmessig er det ganske urealistisk. Jeg ser ikke for meg at vi skal bli ferdig før midnatt, men det kan hende, sa mekler Mats Wilhelm Ruland til NTB i 21-tiden torsdag kveld.

Dermed er det lite som tyder på at rundt 2.000 statsansatte får vite om de skal gå på jobb fredag morgen eller om de skal stå streikevakt. Ifølge Ruland er det fortsatt mange vanskelige spørsmål på bordet som partene må finne svar på.

Alle de fire hovedorganisasjonene i statlig sektor, LO, YS, Unio og Akademikerne, var torsdag kveld i innspurten av årets lønnsoppgjør. På andre siden av meklingsbordet siter forhandlingsdelegasjonene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er to hovedtemaer partene har brakt til mekling – økonomi og et pensjonsspørsmål. Vi er ikke i mål på noen av spørsmålene, men det har vært bevegelse fra begge sider på begge områder. Dette er begge krevende spørsmål med stor betydning for partene, sier Ruland. (©NTB)

Les også: Positiv tone i kommuneoppgjøret – tusenvis av lærere klare for streik