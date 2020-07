Énmeterregelen i kirken skal også revurderes

Når regjeringen skal vurdere å lempe på énmeterregelen for kultursektoren, vil dette også inkludere Den norske kirke.

Det vil også gjelde for andre tros- og livssynssamfunn, bekrefter Barne- og familiedepartementet til Vårt Land.

– Det viktigste for oss, er at det er på plass før det store rushet av konfirmasjoner kommer i høst, sier direktør i Kirkerådet, Ingrid Vad Nilsen.

– Énmeterregelen betyr i praksis at det må være to tomme seter mellom personer eller grupper som ikke er i samme husstand. Representanter for kulturlivet har vist til at dette utgjør et stort inntektstap, understreker Vad Nilsen.

I løpet av august vil vurderingene trolig være klare, opplyser Barne- og familiedepartementet.

