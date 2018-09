Ennå ikke noe avhør av drapssiktet i Trondheim

Politiet i Trondheim har ennå ikke fått gjennomført noe avhør av 18-åringen som er siktet for dobbeltdrap på to venner.

Drapene i Prinsens gate i Trondheim skjedde mandag kveld. Politiet måtte skyte den nå siktede i beinet under pågripelsen og på sykehuset ble han lagt i kunstig koma han ble vekket opp av først på onsdag. Siden har politiets etterforskere ventet på klarsignal til å kunne gjennomføre avhør av den unge afghanske mannen.

– Siktede i drapssaken har ennå forklart seg til politiet, skriver politiadvokat Eli Nessimo i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag.

– Det vurderes fortløpende når han vil i stand til dette, skriver hun videre.

Mannen er siktet for to drap og et drapsforsøk, foretatt med kniv og slagvåpen. En 18-åring som bare ble skadd under hendelsen i leiligheten er avhørt og utskrevet fra sykehus. Han har fortalt at siktede også brukte hammer.

– Etterforskningen fortsetter med full styrke med blant annet avhør og fortsatt innsamling av tekniske og digitale spor. Kripos bistår. Vi har også fortløpende dialog med kommunen, skriver politiadvokaten.

