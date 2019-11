EØS-tilsyn fikk Nav-klage i 2015

ESA, tilsynsorganet for EØS, fikk allerede i 2015 en klage fra en person som ble nektet å ta med seg arbeidsavklaringspenger til Sverige.

Dokumenter NTB har fått tilgang til, viser at ESA for over fire år siden fikk en klage fra en norsk statsborger, som fikk avslag fra Nav da vedkommende søkte om å få ta med seg arbeidsavklaringspenger (AAP) til Sverige.

Samme høst svarte Norge på tilsynsorganets forespørsel om mer informasjon. I det brevet står det at Norge mener dette er en ytelse man kan ta med til utlandet, men at mottakeren fortsatt må følge norsk lov. Avslaget ble begrunnet med at det i denne saken ikke var mulig å oppfylle kravene fra Sverige.

Etter et såkalt pakkemøte der ESA og norske representanter møter for å gå gjennom uløste saker, ba tilsynet om mer informasjon om hvordan søknader om eksport av AAP håndteres. Norge svarte på dette i mars 2016, og temaet ble tatt opp på nye pakkemøter det året og året etter.

