EOS-utvalget: PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å hente inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for, slår EOS-utvalget fast.

– Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig, heter det i en pressemelding fra EOS-utvalget torsdag.

Utvalget kritiserer også PST for tjenestens håndtering av saken.

Ni flyselskaper

Torsdag sendte EOS en særskilt melding til Stortinget om saken. Utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten.

Ifølge EOS har PST også har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. I tillegg har opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig, både norske og utenlandske, blitt oppbevart i flere måneder.

Fortsatte etter kritikk

EOS mener også det er svært kritikkverdig at PST har videreført innhentingspraksisen etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting.

– PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet, heter det i pressemeldingen.