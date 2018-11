Equinor dro ned Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 1,26 prosent til 875,43 poeng tirsdag

Omsetningen totalt endte på 5,1 milliarder kroner. Equinor toppet omsetningslisten med en omsetning på over en milliard, men falt 4,3 prosent på grunn av lavere oljepriser.

Blant de mest omsatte selskapene var det mange røde tall. Kun to selskaper økte i verdi. Telenor la på seg 1,3 prosent og Salmar ble tirsdagens vinner med en vekst på 4,3 prosent, mens konkurrenten Marine Harvest falt 2,1 prosent.

Oljeprisnedgangen fortsatte tirsdag og prisen på nordsjøolje lå ved børsslutt under 67 dollar fatet, et fall på 2,9 prosent i løpet av dagen. Aker BP falt med 2,7 prosent og DNO ble dagens taper med et fall på hele 10,3 prosent

De europeiske børsindeksene endte alle i pluss tirsdag. Londons FTSE steg 0,1 prosent, CAC 40 i Paris steg 0,9 prosent og DAX 30 i Frankfurt noterte 1,3 prosent økning.

