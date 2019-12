Equinor kjøper aksjer for 754 millioner kroner i solenergiselskap

Equinor har kjøpt 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar, tilsvarende 5,2 prosent, for 754 millioner kroner.

Kjøpesummen tilsvarer en aksjeverdi på 116 kroner. Sluttkursen da Oslo Børs stengte torsdag ettermiddag var på 110,50 kroner.

Etter kjøpet eier Equinor 15,2 prosent av det norske solenergiselskapet.

– Gjennom dette kjøpet av aksjer i Scatec Solar, styrker vi Equinors posisjon i den raskt voksende solenergisektoren. Siden vi kjøpte en andel på 10 prosent for et år siden, har vi fortsatt å samarbeide effektivt med ledelsen i Scatec Solar. Nå realiserer vi en mulighet til å øke eksponeringen i et selskap med sterke leveranser, sier konserndirektør Pål Eitrheim for nye energiløsninger i Equinor.

