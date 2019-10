Equinor selger seg ned i tysk havvind

Equinor selger en eierandel på 25 prosent i den tyske havvindparken Arkona. Prisen er 500 millioner euro, tilsvarende om lag 5 milliarder kroner.

Equinor har i dag en eierandel på 50 prosent i vindparken, som ligger i den tyske delen av Østersjøen. Nå selges halvparten av eierandelen til et fond håndtert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners.

Equinor blir stående med en eierandel på 25 prosent i havvindparken.

– Arkona ble levert på tid og under budsjett og har vist gode resultater siden vindparkens oppstart. Nå er prosjektet kommet over i driftsfasen og utbyggingsrisikoen er fjernet, og vi er da glade for å ønske Credit Suisse Energy Infrastructure Partners velkommen som samarbeidspartner, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

Equinor gikk inn som eier i Arkona-prosjektet i april 2016.

