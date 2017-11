Erling Holmøy: – Unik og trist prosess i SSB

Stillingen til SSB-forsker Erling Holmøy har vært en viktig brikke i konflikten om SSB. Selv kaller han prosessen for trist.

Holmøy møtte pressen utenfor SSBs lokaler i Oslo samtidig som sjefen hans, Christine Meyer, holdt allmøte om den åpne konflikten i byrået. Meyers framtid i SSB er uklar etter at hun rullet ut en omstridt omorganisering, som blant annet innebærer at Holmøy – kjent for sine innvandringsregnskap – blir flyttet fra forskningsavdelingen.

– Prosessen er unik, selvfølgelig. Og trist. Det er jo en uenighet og en konflikt her. Dette har eskalert og det skyldes jo at disse endringsforslagene, som har vært mange og omfattende, har møtt veldig mye saklig motstand, sier Holmøy.

Les mer: Meyer: - Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB er eieren sin skyld

Fredag formiddag ble et planlagt møte mellom Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) avlyst. Meyer ønsket å ta med seg advokat til møtet, noe Jensen ikke ville akseptere. På forhånd hadde flere medier meldt at SSB-sjefen var ferdig i jobben, noe verken hun eller Finansdepartementet har bekreftet.

Les også: Meyer: - Jeg følte behov for å ta med en rådgiver, det ønsket ikke finansministeren

Holmøy opplever at uroen har gått på bekostning av arbeidet i SSB.

– Vi skulle liksom ha gjort en jobb, og for noen av oss har det vært veldig mye annet enn jobb det har handlet om den siste tiden, sier han.

Han tror saken vil «passere som historie» så snart de kan konsentrere seg om de vanlige oppgavene.

– Ved å levere interessante tall og gode analyser vil interessen igjen fokuseres om det vi er til for: nemlig å beskrive Norge og norsk økonomi på en riktig måte og levere innsikt om hva som skjer.

Mest sett siste uken