Erna ble stjerna - men bare såvidt

Statsminister Erna Solberg kåres som Nettavisens vinner av kveldens partilederdebatt.

ARENDAL (Nettavisen): På terningen statsministeren en 5-er. Ap-leder Jonas Gahr Støre følger hakk i hæl med 4. De mindre partiene framsto forbausende spake.

Sommerens partilederutspørring gikk av stabelen i Kulturhuset i Arendal, foran en fullsatt sal - tilsynelatende upåvirket av tidligere fiskeriminister Per Sandbergs pressekonferanse sammen med sin kjæreste Barahe Letnes på en pub like ved.

Ni partiledere på rekke og rad, de fem i opposisjonen på den ene, de tre regjeringspartiene pluss KrF på den andre.

Ingen av deltakerne får seks. Til det var debatten for springende, samtidig som debatten ikke på noe tidspunkt klarte å vekke de sterkeste følelsene.

Vurderingene er gjort ut fra hvordan partilederne framsto på skjermen, hvordan vi tror de nådde fram til velgerne med budskapet sitt. Innholdet i selve politikken, hvor enig eller uenig man kan være i den, er forsøkt holdt utenfor.

Erna Solberg (H): 5

Partilederdebatt fra Arendal





Blir utspurt med en gang om Sandberg-saken. Svarte at det var en helhetsvurdering. Framstår rolig og sikker. Men fortsatt unnvikende. Svarer ikke på om hun 8. juni tok kontakt med PST.

Svarer godt for seg på sikkerhet og beredskap. Virker som om hun er forberedt på den kommende høringen om rapporten fra Riksrevisjonen i Stortinget.

Blir utsatt for nærmest mitraljøsespørsmål av programlederen i flyktningespørsmålet men klarer seg bra. Troverdig på næringsliv, kommer med eksempler på hvoradan automatisering også kan bli en styrke.

Konklusjon: Erna er stjerna - men bare så vidt.

Jonas Gahr Støre (Ap): 4

Partilederdebatt NRK





Empatisk, synes synd på Per Sandberg, fordi det har skjedd dramatiske ting i hans liv. Påpeker likevel at det er grunn til å tro at ett av verdens mest avanserte etterretningsvesener har hatt tilgang til en statsråds telefon.

Pågående i spørsmålet om sikkerhet og beredskap.

Blri spurt om flykningeleire i Afrika. Avviser det ikke, og signaliserer nyorientering i politikken på dette området. Troverdig på arbeidsliv og vanlige folks frykt for robotisering og automatisering.

Konklusjon: Er tydelig som den fremste opposisjonslederen, men klarer ikke å nå helt opp til Erna.

Une Bastholm (MDG): 3

Une Aina Bastholm (MDG)





Tilbake etter lang permisjon. Etterlyser forsvar mot klimatrusselen når det er snakk om terror og manglende beredskap. Er selvsagt et poeng at klimaet kanskje er den viktigste trusselen vi står overfor, men stiller seg med dette likevel utenfor debatten.

Mener Norge har kapasitet til å ta mot opp mot 25 000 asylsøkere dersom det er planlagt. Er god når hun etterlyser lederskap hos de andre på dette spørsmålet, ,men klarer overhodet ikke å markere MDG som miljøparti.

Knut Arild Hareide (KrF): 3



Partilederdebatt fra Arendal





Morsom. åpner med en spøk om da han lå på hattehyllen som liten.







Men blir også ufrivillig morsom. Påpeker at det er to regjeringer som ikke har gjort en god nok jobb på sikkerhet. Blir spurt om han dermed vil kunne felle regjeringen, og svarer han ser "svært alvorlig" på dette. Salen ler.







Er også nå helt åpen i regjeringssspørsmålet. Blir utfordret alene av prorgramlederen, på grunn av sin unike posisjon i regjeringsspørsmålet. Forsøker seg stadig på overordnede formuleringer som "et varmere samfunn" - men vil ikke avklare. Tvilsomt om KrF tjener på det.







Audun Lysbakken (SV): 4



Partilederdebatt på NRK





Varsler mistillit i Stortinget om ikke regjeringen tar sikkerhet mer alvorlig enn det ser ut som om de gjør hittil. Påpekte at vi har hatt fire justisministre på kort tid. Får inn et retorisk poeng om at vi ble lovet gjennomføringskraft, men fikk gjennomtrekk. Latter og applaus fra salen.

Men klarer ikke å kapre ordet i særlig. Snakker om nullvisjon for drukninger i Middelhavet, i stedet for nullvisjon for asylsøkere i Norge. Vil sannsynligvis score blant enkelte av sine kjernevelgere på dette.

Troverdig og tydelig som EU-motstander, samtidig som han poengterer europeisk samarbeid.

Siv Jensen (Frp): 4



Partilederdebatt på NRK





Får en dårlig start, kanskje er hun fremdeles preget av situasjonen. Klarer ikke å si rett ut at det var feil av Per Sandberg å være med å feire revolusjonen i Iran.

Også merkelig passiv i flyktningespørsmålet. Påpeker at mange av de som er rundt omkring i Europa nå og venter på opphold, ikke er reelle flyktninger, men klarer ikke å "eie" feltet.

Troverdig på ny automatisering, og snakker som en ekte finansminister når hun roser nordmenn for å være flinke til å innføre ny teknologi.

Konklusjon: Framstår tydelig som finansminister, usikkert om det gir appell blant hennes velgere.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 2



Partilederdebatt på NRK





Kjører hardt ut på tidligere suksessformler, hamret løs på politireformen og mangelen på politifolk. Fikk debattens første applaus. Avbryter, og ler mye. Framstår hyggelig og blid.

Men klarer ikke å pushe distriktspolitikk og desentralisering, som er viktig for hans kjernevelgere. På mange andre områder blir han nærmest en lettvekter.





Trine Skei Grande (V): 3



Partilederdebatt på NRK









Forsvarte politireformen som et direkte svar på utfordringene etter 22. juli.

Snakker varmt om europeisk samarbeid, og snakker om solidaritet med de søreuropeiske landene som har stått fremst i "fronten" - og som kan forsvare Schengen-samarbeidet ved å sikre grensene.

Framstår som fullverdig regjeringsmedlem, selv om hun er ganske fersk i posisjonen. Kan dermed stå i fare for å viske ut Venstre.

Bjørnar Moxnes (Rødt): 2

Bjørnar Moxnes (Rødt)





Har sans for SV når de snakker om mistillit, åpner han med. Og har sans for mistillit mot denne regjeringen (latter og applaus).

Men det blir bare retorikk. Klarer å bryte inn et par ganger, blant annet i flyktningeseksvensn - der han får sagt at Rødt vil foreslå 5000 kvoteflyktnigner på budsjettet.

Blir spurt om robotisering og automatisering. Svarer forsåvidt godt for seg ved å påpeke sosial dumping. Ellers forbausende passiv i de fleste spørsmålene og i forhold til tidligere utspørringer.

Programleder Fredrik Solvang: 5



Partilederdebatt fra Arendal

Skaper raskt respekt. Er pågående, virker informert, og er morsom. Har tilsynelatende full oversikt over de fleste spørsmål, og leder debatten med suveren myndighet.





Klarer likevel ikke å skape de virkelig store øyeblikkene. En av årsakene til det kan være at det rett og slett ikke er valg i år.





