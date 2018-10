Erna Solberg: – KrF tror gresset er grønnere på andre siden

Statsminister Erna Solberg (H) mener KrF burde utfordret regjeringen, fremfor å peke på en mindretallsregjering.

– Jeg skjønner at Hareide vil gå til venstre. Jeg forstår at KrF synes det er vanskelig å stå i sitsen mellom to politiske blokker, sier Solberg til NRKs Politisk Kvarter.

– Men jeg er uenig i analysen av hvor de burde gå og hvor de får mest gjennomslag for sine politiske saker, legger hun til.

Hareides nye veivalg for KrF handler ikke om hennes relasjon til Hareide, men om politiske saker, mener hun.

– Dette handler om at gresset ser grønnere ut på andre siden, uten at man egentlig har prøvd det.

Solberg mener KrF burde forsøkt å utfordre og hatt sonderinger med regjeringen, fremfor å hoppe på et nytt regjeringsalternativ som partiet er alene om å peke på – og som blir en mindretallsregjering.

– Det vi kan tilby er en flertallsregjering hvor deres saker er sikret gjennomslag uten nye kompromisser i Stortinget.

(©NTB)

Mest sett siste uken