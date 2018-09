Erna Solberg: – Vi vil gjerne ha med KrF

– Døren vår står åpen, vi ønsker gjerne å ha med KrF i regjeringen, understreker statsminister Erna Solberg (H) etter fredagens beskjed fra Knut Arild Hareide.

På en pressekonferanse fredag kveld understreket statsministeren at hun mener Kristelig Folkeparti vil ha mest å hente fra dagens regjering.

– KrFs ledelse har lagt opp til en prosess for å gå inn i regjering. Jeg vil understreke, som jeg har sagt før, at vår dør står åpen for samtaler, for regjeringsdeltakelse, også for Kristelig Folkeparti, sa Erna Solberg etter Hareides tale på landsstyremøtet fredag.

– KrF har to alternativer. Enten inngå i en flertallsregjering sammen med oss, eller i en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som må lene seg på SV, sa statsministeren.

Solberg var tydelig på at KrF vil få mest gjennomslag i en regjering med Høyre, Venstre og Frp.

– Vi har fem år bak oss med betydelig gjennomslag for Kristelig Folkeparti. Nå har partiet også fått gjennomslag for sitt viktige valgløfte om lærernorm, sa Solberg.

Solberg understreket at hun blir sittende som statsminister.

– Inntil videre sitter regjeringen videre så lenge vi har et flertall bak oss. Vi kommer til å gjøre de prioriteringene som er nødvendige, og denne regjeringen skal fortsette å styre landet på en god måte, sa Solberg.

