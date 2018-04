Erna Solberg avviser at Høyre ikke lenger fører Høyre-politikk

Statsministeren nekter for at de er tannløse.

GARDERMOEN (Nettavisen): Fredag startet Høyres landsmøte på Gardermoen, der flere stridssaker vil sette fyr på debattene.

Statsminister Erna Solberg kan tape i flere av sakene, men selv vil hun ikke kalle det nederlag.

- Vi har gode politiske debatter i Høyre, og det er alltid sånn at partiledelsen aldri bestemmer alle ting. Noen ganger har jeg opplevd at jeg har vunnet debatter, og noen ganger har vi tapt saker, men å kalle det store nederlag er ikke så nødvendig, tror jeg, sier Solberg til Nettavisen.

Avviser at de er tannløse

Fredag ettermiddag talte Solberg til landsmøtet, der hun advarte sine partifeller mot å vedta nye og dyre løfter.

Men de mest omstridte sakene som skal behandles i helgen, handler likevel ikke om penger, men om verdier knyttet til bioteknologi.

AVVISER: Statsminister Erna Solberg (H) avviser overfor Nettavisen at Høyre har blitt tannløse, og at de fører mindre Høyre-politikk.

- Enkelte mener at det er lite igjen av kjernesakene til Høyre, som lavere skatter, lavere avgifter, kutt i offentlige avgifter og kutt i sykelønnsordningen. Har dere rett og slett blitt litt tannløse?

- Det høres ut som noen som definerer mange saker for Høyre, som Høyre ikke nødvendigvis har vært like opptatt av å definere, svarer Solberg, før hun fortsetter bestemt:

- Veldig mye av den talen jeg holdt i dag dreide seg om at i dagens situasjon, det som er svaret på dagens spørsmål, må faktisk være i tråd med den tiden vi lever i og de utfordringene folk har. Og noe av det viktigste for Høyre har vært at alle skal ha mulighet til å lykkes, og å få en ny sjanse, sier Solberg.

- Vi skal redusere skattene



Hun vektlegger samtidig at det Høyre må gjøre, er å definere nye utfordringer.

- Og når jeg snakker mye om inkludering, integrering og ikke minst kompetansespørsmål i talen min, så er det fordi det er det som er hindringen i dag for å nå det som er Høyres ideologiske mål, om at folk skal ha mulighet til å lykkes i vårt samfunn, sier hun.

NEDERLAG: - Noen ganger har jeg opplevd at jeg har vunnet debatter, og noen ganger har vi tapt saker, men å kalle det store nederlag er ikke så nødvendig, tror jeg, sier Solberg når hun blir spurt om at hun kan gå på flere nederlag på landsmøtet.

- Dere kommer jo for eksempel ikke med noen nye løfter om lavere skatter, og vil øke avgiftene for bilistene med en økning i engangsavgiften. Er ikke dette mot Høyres kjernepolitikk?

- Nå må vi huske at vi har et program for denne fireårsperioden som ble vedtatt i fjor, som inneholder reduksjoner i skatter. Hovedrammen for det vi skal gjøre de neste fire årene, ligger i det programmet vi vedtok i fjor. Så man må ikke ta hvert enkelt landsmøte for seg, men man må se summen av hva politikken er, påpeker Solberg.

Nekter å avsløre standpunkt



Den mest betente saken som årets landsmøte skal behandle, er spørsmålet om eggdonasjon. En sak hun fikk utsatt i fjor.

- På landsmøtet i fjor var du mot eggdonasjon, er du det fortsatt?

- I fjor ga jeg uttrykk for at vi ikke burde vedta dette. Jeg sa faktisk ikke noe om hva jeg mente, men jeg har vært imot tidligere, fordi jeg mener det er en forskjell på sæddonasjon og eggdonasjon, sier Solberg til Nettavisen.

Hun sier samtidig at hun tror saken har modnet med tiden, men nekter å avsløre hva hun nå mener om eggdonasjon.

- Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å mene noe om det før landsmøtedebatten har vært, og eventuelt skal votere over det, sier hun.

MØTTE PRESSEN: Solberg møtte pressen etter sin landsmøtetale, og la ikke skjul på sin frykt for konsekvensene av surrogati dersom landsmøtet vedtar det.

- Kvinner blir fødemaskin

Når det gjelder en annen omstridt sak som landsmøtet skal ta stilling til, surrogati, er imidlertid statsministeren mer tydelig om.

- Jeg synes surrogati er vanskelig fordi det nesten er umulig å sikre seg mot at det blir en form for at fattige kvinner som skal hjelpe rike mennesker i andre deler av verden, eller i vårt eget land. Da får du en form for handel som jeg synes har en annen dimensjon, sier Solberg.

Da hun møtte pressen etter landsmøtetalen, påpekte hun sin frykt.

- Jeg er redd for hvordan samfunnet utvikler seg etter hvert, at kvinner blir fødemaskiner for andre, sa Solberg, som etterpå utdyper dette overfor Nettavisen:

- For meg er det viktig å si at i bioteknologi så ligger egentlig ikke den største utfordringen i at folk ønsker å få barn. Det ligger der hvor du bestemmer hva slags barn du får. Hvordan du sorterer egenskaper, og der du bruker manipulering av gener, sier hun.

Høyres landsmøte varer fram til søndag, og Nettavisen er til stede og vil dekke det som skjer der.

