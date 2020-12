Erna Solberg: – Denne dagen har vi sett fram til lenge

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at vaksinene endelig er i Norge.

Lørdag morgen ankom de første dosene koronavaksine fra Pfizer og Biontech Ullevål sykehus.

– Det er veldig godt å se at de første vaksinene er trygt fremme i Norge. Denne dagen har vi har sett fram til lenge. Nå starter den store og lange jobben med å vaksinere folk slik at vi sakte, men sikkert kan ta hverdagen tilbake, sier Solberg.

Hun legger til at det er mange som fortjener skryt for å ha sørget for å få vaksinen til Norge:

–Jeg vil gi en spesiell takk til alle som har stått på dag og natt for at denne dagen skulle komme.

(©NTB)

