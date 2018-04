Erna Solberg gjør endringer i regjeringen

Ekstraordinært statsråd onsdag.

Endringer i regjeringen blir avgjort i ekstraordinært statsråd senere i dag, etter det NTB erfarer.

SISTE: Tor Mikkel Wara blir utnevnt til ny justis- og beredskapsminister, melder Dagbladet.

Les også: Frp-nestor og First House-partner på vei inn i regjeringen

Tor Mikkel Wara.

20. mars valgte justisminister Sylvi Listhaug (Frp) å gå av etter kritikk og mistillit fra opposisjonen. Fiskeriminister og partifelle tok over ansvaret som fungerende statsråd i Justisdepartementet, og det har vært sagt at jobben er hans, om han vil ha den. Men det har ikke vært klart om han vil ta over jobben permanent.

Ut av tenkeboksen

Nå har Frp-veteranen åpenbart bestemt seg.

- Jeg er i tenkeboksen. Det er slik at vi (Fremskrittspartiet) setter sammen statsrådskabalen selv, og så er det statsministeren som avgjør, sa Sandberg til NRK før påske.

Bilde fra statsministerboligen i desember 2015, da Per Sandberg var utnevnt til ny fiskeriminister.





Sandberg måtte tåle en ny runde med søkelys på sitt rulleblad da han tok over som fungerende justisminister. I 1997 ble han dømt til å betale en bot på 3000 kroner for å ha skallet ned en asylsøker.

Dersom Sandberg blir ny justisminister, må en ny fiskeriminister på plass. Etter det NTB forstår ligger det ikke an til større endringer i denne omgang.

Spørretime, så statsråd

Det er muntlig spørretime på Stortinget onsdag, og statsråd på Slottet ventes å bli avholdt etter klokken 12 en gang.

Erna Solberg gjorde sist endringer i regjeringen i januar i år, da hun ryddet plass for Venstre. Da ble Trine Skei Grande (V) utnevnt som kulturminister, Ola Elvestuen (V) ble utnevnt som klima- og miljøminister, Nikolai Astrup (H) ble utnevnt til utviklingsminister og Iselin Nybø (V) ble utnevnt til forsknings- og høyere utdanningsminister. I tillegg ble Åse Michaelsen (Frp) utnevnt til eldre- og folkehelseminister.

Saken oppdateres.

Mest sett siste uken