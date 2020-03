Erna Solberg: Nå kommer de mest inngripende tiltak vi har hatt i Norge i fredstid

Statsminister Erna Solberg sier tiltakene som nå iverksettes vil sette folks hverdag på hodet, men det er nødvendig for å sikre liv og helse.

Statsminister Erna Solberg holdt torsdag en pressekonferanse sammen med helseminister Bent Høie, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Dette er en vanskelig tid for Norge og verden. Norge blir satt på en stor prøve som samfunn og som enkeltmennesker, sier Solberg.

Hun varsler at vi alle vil få en annerledes hverdag fremover.

– Det er avgjørende at alle landets innbyggere deltar i dugnad for å bremse smitte. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, sier Solberg.

– Vi har allerede innført tiltak, men de er ikke lenger nok. I dag kommer de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å få stor inngripen i vår personlige frihet. Det griper inn i vårt hverdagslig og hvordan samfunnet fungerer, sier Solberg.

