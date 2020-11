Erna Solberg oppfordrer til å ta tak mot ensomhet

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret det norske folk til å gjøre en innsats for å hindre ensomhet.

Oppfordringen kom i en tale til sentralstyret i Høyre søndag.

I sin tale sa statsministeren at vi også i ukene som kommer må leve med fysisk avstand, og at dette for mange kan føre til ensomhet.

– Det kan være studenten som sitter på en hybel i en by uten nettverk. Det kan være mannen som isolerer seg for ikke å bli smittet. Det kan være bestemor som ikke får besøk, men det kan også være folk som går på jobb og tilsynelatende har det bra, men som kjenner på en ensomhet inni seg, sa Solberg.

Helseproblem

Solberg understreker at ensomhet også et helseproblem.

– Når vi er ensomme, svekkes immunsystemet. Vi blir mer utsatt for sykdom. På samme måte som andre psykiske lidelser, er det fortsatt mye skam forbundet med ensomhet. Det krever mot å si at du er ensom. Og det er vanskelig å være modig når du ikke har det bra.

I talen brukte hun mye tid på regjeringens helsepolitikk som hun mener har skapt økt valgfrihet for pasientene og har satt enkeltpersoner foran systemet. Hun advarte mot at Arbeiderpartiet vil ta fra pasientene den valgfriheten igjen hvis de kommer til makten.

Advarte mot Aps helsepolitikk

-Jeg blir litt bekymret når jeg hører signalene fra Arbeiderpartiet, som vil reversere (...) fritt behandlingsvalg. Som vil reversere bytteretten i kommunene. Som vil fjerne pakkeforløpene innen rus og psykisk helse, sa Solberg.

– Helsepolitikken viser at det er store forskjeller på Arbeiderpartiet og Høyre. Arbeiderpartiet setter systemet først. Høyre setter enkeltmennesker først. Arbeiderpartiet vil gi deg mindre frihet. Høyre vil gi deg mer frihet, uttalte Solberg.

