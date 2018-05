Erna Solberg på Stovner: - Det går feil vei

Statsminister Erna Solbeg og justisminister Tor Mikkel Wara ble torsdag formiddag orientert om kriminalitetsutviklingen i Stovner bydel.

- Situasjonen har blitt litt verre enn i fjor. Da var det ikke svenske tilstander, men det har hardnet til i ungdomskriminalitet siden da og flere er registrert. Det går feil vei, men politiet gjør nå flere tiltak kortsiktig og over tid, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet etter møtet på Stovner politistasjon.

- Samtidig må vi passe på at vi ikke overdriver. Vi har hatt tall som dette før, og nå setter vi inn tiltak, sier hun.

Vi må se på årsakene og komme inn på et tidligere tidspunkt, sier Solberg til NRK.

– Det er veldig mange fattige barn som er i familier som har innvandret til Norge, og den største økningen ligger der. Det betyr at det er noen levekårsutfordringer her også, sier hun.

Økt gjengkriminalitet og vold i Oslo øst, skaper nå debatt om innvandring til byen.

1. mai var det amper stemning mellom omkring 20 ungdommer på Vestli. I bydelen Stovner har politiet blitt sjikanert av ungdommer. Natteravnene har sluttet å patruljereav fare for egen sikkerhet og ungdommene spør hvorfor ikke kriminelle gjengledere blir pågrepet.

Søndag sa justisminister Tor Mikkel Wara at problemområdene skal få 30 nye politifolk.



- Vi har sett en merkbar økning i antall unge som driver med vold. Tendensen er også at de blir stadig yngre. Vold som vi tidligere så at 17-18-åringer gjorde, ser vi nå blant 14-15-åringer, sier sjef for Oslo politidistrikt, enhet øst, John Roger Lund til Nettavisen.

