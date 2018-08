Erna Solberg tar oppgjør med Facebook

Statsminister Erna Solberg (H) har gitt en klar melding i møte med ledelsen i Facebook. Hun mener troverdigheten står på spill i skattediskusjonen.

– Jeg har sagt rett ut til Facebooks ledelse at deres engasjement for bærekraftmålene er fint, men at de ikke har troverdighet hvis de ikke begynner å betale skatt rundt omkring, sier Solberg.

Den såkalte «Google-skatten» var et av mange temaer da NHO la fram sin perspektivmelding under Arendalsuka onsdag. Solberg tok til orde for internasjonale løsninger, i tillegg til å mane selskapene til selv å ta ansvar.

– Brenner seg

Møtet med Facebook-ledelsen fant sted under World Economic Forum i Davos i januar, der Solberg fulgte opp med ytterligere argumentasjon:

– De brenner seg ekstremt som den progressive aktøren de ønsker å være i det internasjonale samfunnet, hvis de ikke bidrar til fellesskapet ved å betale skatt. Da er hele grunnplanken borte.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått å utrede en egen norsk skatt for selskaper som Facebook og Google i den hensikt å tvinge teknologigigantene til å legge igjen mer av overskuddet her til lands.

Solberg er skeptisk:

– Det er begrensninger hva vi kan gjøre nasjonalt. For eksempel vil en egen omsetningsavgift på annonser bare føre til at Finn.no og andre nasjonale selskaper også må betale ekstra. Det store svaret på dette er et felles internasjonalt regelverk, sa hun i en debatt med Ap-leder Jonas Gahr Støre i Arendal onsdag.

– Hvor grisete blir det?

Støre slo fast at dagens system – der globale selskaper flytter overskudd og dermed unngår å betale skatt i de landene de tjener pengene – ikke kan fortsette.

– Spørsmålet er hvor og når bruddet kommer og hvor grisete blir det. Men dette er ikke bærekraftig, fordi det undergraver hele ideen med velferdsstaten der man betaler inn til fellesskapet, sa Ap-lederen.

Støre er enig med Solberg i at det må komme endringer internasjonalt, men mener også at vi ikke står uten muligheter innenfor egne grenser:

– Vi må også se etter handlingsrom nasjonalt. Det er i våre land de globale selskapene henter de store fortjenestene. Det betyr at vi sitter på makt. Den må vi ta i bruk, sa Støre, som ikke la skjul på at det er utfordrende å finne internasjonale løsninger:

– Den store uroen er jo at den amerikanske presidenten ikke er på talefot med noen av de andre.

(©NTB)

