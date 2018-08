Erna Solberg til homoparade i Stavanger

Statsminister Erna Solberg (H) skal gå først i prideparaden i Stavanger i september. Hun kommer også til å holde hovedappell.

Ifølge Rogalands Avis kunngjorde Solberg besøket i en videohilsen til festivalen Stavanger på Skeivå.

– At det er statsministeren som tar turen, er vi positivt overrasket over. Det er utrolig stas at hun kommer hit til Stavanger for å feire kjærligheten, friheten og mangfoldet som vår festival representerer, sier festivalsjef Daniel B. Rayner.

I videoen sier Solberg at hun gleder seg til å være med på feiringen.

– Det er slik at Norge har kommet langt i dette. Men i mange andre land har de ikke kommet så langt. I mange andre land er det fortsatt vanskelig å få lov å være den du er, og elske den du vil elske. Det er en viktig verdi vi skal ta vare på i vårt samfunn. Derfor er jeg glad dere feirer det, og jeg gleder meg til å være sammen med dere, sier statsministeren.

Festivalen arrangeres fra 5. til 9. september, og paraden holdes åpningsdagen.

