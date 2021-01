Erna Solberg: – Vi skal ikke gi opp 2021

Statsminister Erna Solberg forstår dem som har blitt skuffet av hva det nye året har gitt så langt, men ber oss om å ikke gi opp. – Det er lys i tunnelen.

– Det var mange som så fram til 2021 med håp og forventning, men så langt har året vært en skuffelse for mange, sa statsminister Solberg da hun redegjorde for koronahåndteringen i Stortinget mandag.

– Men vi skal ikke gi opp 2021. Det er lys i tunnelen, sa Solberg.

Mandag forlenget Regjeringen en del av de strenge nasjonale tiltakene, men la til at Regjeringen viderefører tiltakene med et annet bakteppe enn flere andre land rundt oss opplever.

– Situasjonen globalt og i Europa er en advarsel om hva som kan skje dersom vi ikke lykkes med å holde smitten nede. Mine kolleger internasjonalt står i krevende dilemmaer med svært høy og økende smitte, en helsetjeneste som er på bristepunktet og skyhøye dødstall, sa Solberg.

– Vi er nå ved begynnelsen av slutten på en lang og vond maraton. Vaksinasjonen er i gang, men den siste distansen kan bli den tøffeste. Folk er slitne.

Statsministeren la til at nye varianter av viruset kan gi oss tøffe oppoverbakker og at smitten i samfunnet fortsatt er for høy.

– Med felles innsats kan vi få smitten ned, slik at vinteren og våren blir lysere for oss alle. For hver uke som går, er vi en uke nærmere å ha fått vaksinert mange nok til at vi kan ta hverdagen tilbake.

(©NTB)

Reklame Rekordlav pris på Garmin-favoritt