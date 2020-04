Erna tok tempen på barnehagen

– De ansatte har gjort en kjempejobb, konkluderte statsminister Erna Solberg (H) da hun fredag troppet opp i Fridheim barnehage i Oslo for en koronasjekk.

– Det var riktig å åpne barnehagene. Jeg synes det har gått veldig greit, konstaterte hun etter det knapt halvtimelange besøket.

Mandag åpnet barnehagene igjen etter å ha vært koronastengt siden 13. mars.

Den private barnehagen på Majorstuen i Oslo har 72 barn i alderen 1–6 år. I hagen bak de rødmalte husene er lekeområdet inndelt i tre med svarte og gule sperrebånd for å hindre at barna i de ulike gruppene blander seg med hverandre.

– Veldig greit

Barnehageleder Cathinka Narverud mener gjenåpningen har gått veldig greit.

– Veilederen for barnehagene er kjempefin. Jeg er glad for at det står «kan» og «bør» i stedet for «skal» og «må», sa hun da hun viste Solberg rundt på området.

Men det kan oppstå problemer dersom ansatte blir syke eller borte fra jobben av andre grunner, understreker hun. Barnehagen har også måttet redusere åpningstiden.

Oppfordrer foreldre

Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) deltok på barnehagebesøket. Både han og Solberg oppfordrer nå foreldre om å sende barna i barnehagen. I enkelte bydeler i Oslo har et flertall av foreldrene så langt valgt å holde barna hjemme.

– Det er viktig å huske på at barnehagen er et pedagogisk tilbud til barna, sier Solberg.

5-åringene Tiril, Øystein og Matilde var klare i sitt svar til statsministeren på hva det beste er med å være tilbake: – Å treffe vennene igjen, sa de i kor.

