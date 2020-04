ESA: Norge må endre ordning for godkjenning av psykologer utdannet i utlandet

ESA mener Norge bryter EØS-retten ved å nekte psykologutdannede fra ELTE-universitetet i Ungarn godkjennelse av mastergrad i klinisk helse- og helsepsykologi.

Dette må rettes opp innen fire måneder, konkluderer ESA i en grunngitt uttalelse onsdag.

Norske myndigheter mener at personer som er utdannet fra universitetet i Ungarn, ikke er tilstrekkelig kvalifisert til å jobbe med tittelen psykolog i Norge.

EFTA mener imidlertid at forskjellene mellom de to kvalifikasjonene ikke er vesentlige nok til at Norge kan nekte anerkjennelse. De mener også at norske myndigheter ikke har godt nok begrunnet hvorfor de avbrøt det tidligere systemet for anerkjennelse.

Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA) overvåkingsorgan ESA åpnet i mai en sak mot Norge, fordi de mener det er i strid med EØS-avtalen. Onsdagens uttalelse er det andre trinnet i ESAs traktatsbruddsprosedyre mot Norge. Det tredje og siste trinnet er å bringe saken for EFTA-domstolen.

I november tapte 163 psykologistudenter en rettssak mot staten i spørsmålet.

Det var i 2016 at norske helsemyndigheter ikke lenger ville godkjenne ELTE-kandidater til å praktisere psykologer. Dette rammet 60 uteksaminerte studenter, samt en rekke andre som fulgte studieprogrammet i Ungarn.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere sagt at den ungarske utdanningen har vesentlige mangler i klinisk teori og praksis sammenlignet med den norske profesjonsutdanningen.

(©NTB)