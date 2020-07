Fylkesstyret i Oslo Frp enig om at partileder Siv Jensen bør toppe stortingslista

På et ekstraordinært møte torsdag vedtok et enstemmig fylkesstyre i Oslo Frp at de anbefaler nominasjonskomiteen at stortingslisten skal toppes av Siv Jensen.

– Det har vært en uregelfestet praksis at partileder og nestledere settes først på listen som innstilles fra nominasjonskomiteen i sine respektive fylkeslag. Nominasjonskomiteen er suveren i sin innstilling. Styret i Oslo Frp anbefaler vanlig praksis, står det i uttalelsen som ble vedtatt enstemmig på Oslo Frps ekstraordinære fylkesstyremøte torsdag. Dermed går styret tilbake på fylkesleder Geir Ugland Jacobsens åpning for å vrake partileder Siv Jensen fra førsteplassen foran stortingsvalget i 2021. Etter Ugland Jacobsens uttalelse lørdag krevde politisk nestleder Andreas Meeg-Bentzen et ekstraordinært fylkesstyremøte, noe det ble innkalt til tirsdag. Ugland Jacobsen viser til uttalelsen og ville ikke kommentere saken ytterligere torsdag.

