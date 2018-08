Et siste farvel til Hovig blant kokker og persilledusker

Hele Norges matmor Ingrid Espelid Hovig ble bisatt fra en fullsatt Frogner kirke mandag.

Flere benkerader var fylt med kokker i sine hvite arbeidsklær, og enkelte hadde prydet jakkeslaget med en persilledusk til ære for den profilerte og folkekjære matlageren som ble 94 år gammel.

– Hun var en rollemodell i vennlighet, faglighet og trygghet, et moderne ikon for kvalitetssikkert hushold. Avslappet og stilig og en smule kokett, liksom, sa domkirkeprest Elisabeth Thorsen.

Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande sa i sitt minneord at Norge har mistet en av sine fremste formidlere.

– Hun var ikke bare hele Norges husstellærer, men også hele Norges Ingrid, sa Grande og Espelid Hovig.

Blant dem som deltok var skuespilleren Andrea Bræin Hovig som leste Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen». Arve Tellefsen spilte fiolin, og Herborg Kråkevik var solist i bisettelsen.

300 episoder

Hovig spilte inn i alt 300 episoder av fjernsynskjøkkenet i årene 1975 til 1998. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen betegnet henne sitt minneord som en av de aller største i NRKs historie.

– Ingen har betydd mer for Norges mattradisjon enn henne. Den første prøvesendingen i 1956 var med henne. Den gang hadde rundt hundre norske hjem fjernsyn. Etter hvert samlet hun millioner av oss. Når Ingrid hadde juksa litt, var det forberedt ned til minste detalj, sa han.

Eriksen kom også inn på persillekvasten og sa at hun elsket den til all slags mat.

– Etter hvert fikk hun kallenavnet lille persille, men hun var ikke noe persilleblad.

I kokkedrakt

Ingrid Espelid Hovig ga ut en rekke bøker om matlaging, blant annet med Eyvind Hellstrøm.

– Hun var nasjonens matmor. Hun lærte opp kanskje ikke hele, men i hvert fall halve folket til å bli interessert i mat og lage mat. Det jeg er redd for nå er at alt går i glemmeboka, og så kan vi ikke forvente at Ingrid skal være her og vise oss hvordan vi skal lage ribbe, sa en kokkekledd Hellstrøm til VG før han gikk inn til bisettelsen.

Arne Hjeltnes deltok også. Han skrev boken «90 retter til Ingrid Espelid Hovig» i forbindelse med hennes 90-årsdag.

– Jeg vil huske henne som den store nasjonale formidler av norsk matkultur, ei dame som var fantastisk å være sammen med, med en karisma som gjorde at du følte du ble sett og tatt vare på, sa han til avisa.

Lars Barmen var en av mange kokker Espelid Hovig samarbeidet med.

– Hun var verdens hyggeligste dame! Alltid blid, alltid smilende. Mild, men bestemt, sa Barmen.

(©NTB)

