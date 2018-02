Et småfly har styrtet i sjøen ved flyplassen i Svolvær, opplyser politiet

To personer er omkommet, opplyser politiet på stedet.

(lofotposten.no): HRS meldte like før klokka 21.00 at et småfly endte i havet ved Svolvær lufthavn Helle. Ulykken skjedde i forbindelse med avgang.

- Et småfly med to personer om bord havarerte like etter avgang fra lufthavna. Redningsskøyta Sundt Flyer har funnet to personer i sjøen og transporterer dem til Svolvær hvor ambulansehelikopter og Sea King venter, skriver Hovedredningssentralen i ei pressemelding.

HRS ble varslet om hendelsen klokka 20.35 og alle tilgjengelige nødetater ble sendt til stedet.

STYRTET I SJØEN: Et småfly styrtet i sjøen ved Svolvær lufthavn Helle i Lofoten søndag kveld.

Klokka 20.48 lokaliserte flyplassens redningsbåt vrakgods og to personer i sjøen.

21.00: Også begge hurtigrutene ble dirigert til stedet, men de har snudd.

21.06: Redningsskøyta var raskt på stedet, men har forlatt stedet igjen.

21.11:Helikopter er i området og landet på torget i Svolvær.

21.19: Avinor jobber med å sette stab som kan svare mediehenvendelser.

21.21: Politiet ber om at skuelystne fjerner seg fra stedet for å gi plass til redningsarbeidet som pågår.

21.24: Redningsskøyta har lagt til kai ved Redningsselskapets kai i Svolvær. Helikopteret har forflyttet seg til dette stedet.

21.34: To personer er bekreftet omkommet. Det bekrefter innsatsleder Line Lysvoll i svolværpolitiet til Lofotposten.

21.47: Pressetalsmann Lasse Vangsten i Avinor sier til Lofotposten at Avinor rutinemessig har varsla Luftfartstilsynet, som i sin tur har alarmert Havarikommisjonen. - Vi stiller med alt tilgjengelig personell lokalt ved behov i arbeidet videre, sier han.

Svolvær; Småfly styrtet i sjøen ved flyplassen . Redningsaksjon pågår nå med alle etater. Saken blir oppdatert. Ber om at media respektere dette. — Politiet i Nordland (@politinordland) February 11, 2018

