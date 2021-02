Ett nytt smittetilfelle i Bodø

En nærkontakt ble fredag formiddag registrert smittet i Bodø. Kommunen venter at all smitte knyttes til den sørafrikanske varianten, men er optimistiske.

– At vi bare har én ny smittet og at smitten går ned må vi tolke som et godt tegn, sa kommuneroverlege Tor Claudi på en pressekonferanse fredag.

Totalt er nå 19 personer smittet i utbruddet. To av prøvene som er sendt til Oslo for sekvensering, har vist det muterte viruset.

Folkehelseinstituttet opplyser at de ikke er interessert i flere prøver, fordi det etter alt å dømme er samme virus, skriver Avisa Nordland.

– Vi venter at all smitte knyttes til den sørafrikanske virusvarianten, sier Claudi.

350 personer er i karantene i Bodø.

