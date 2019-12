Ett selvmord per 40. sekund i verden

Mellom 500 og 600 personer begår selvmord i Norge hvert år. To av tre som tar livet sitt, er menn, og median alder er 47 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

På verdensbasis er det nesten 800.000 personer som tar sitt eget liv hvert eneste år, viser tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Selvmord tar dermed flere liv enn krig, konstaterte WHO i en rapport tidligere i år.

Selv om selvmordsraten gikk noe ned i perioden fra 2010 til 2016, det siste året det foreligger endelig statistikk for, er antallet dødsfall stabilt ettersom verdens befolkning øker.

FN-organisasjonen mener det må gjøres mer for å forebygge tragediene.

– Til tross for framgang, dør det én person hvert 40. sekund som følge av selvmord, konstaterte WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i september.

Ifølge WHO fant det sted 10,5 selvmord per 100.000 mennesker i verden i 2016, det siste året det foreligger komplett statistikk for.

Selvmordsraten i Norge var i 2016 på 13.3 per 100.000 innbyggere. Guyana toppet den dystre statistikken med 30 registrerte selvmord per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Russland med 26,5 selvmord per 100.000 innbyggere.

Litauen, Lesotho, Uganda, Sri Lanka, Sør-Korea, India, Japan og USA ligger også høyt på lista.

(©NTB)